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Селенгинский ЦКК направил благотворительную помощь учреждениям посёлка Селенгинск

Селенгинский ЦКК направил благотворительную помощь учреждениям посёлка Селенгинск
Бизнес,  Фото:пресс-служба администрации Кабанского района
Предприятие не первый год оказывает помощь социальным учреждениям Кабанского района Бурятии

23 апреля глава Кабанского района Алексей Сокольников и генеральный директор ОАО «Селенгинский ЦКК» Лилия Деева подписали соглашение о выделении благотворительной помощи ОАО «Селенгинский ЦКК» в сумме двух миллионов рублей на адресную поддержку учреждений Селенгинского поселения.

Предприятие не первый год оказывает благотворительную помощь социальным учреждениям не только посёлка Селенгинск, но и всего Кабанского района, поддерживает различные акции и проекты. К примеру, комбинат направлял финансовые средства на ремонт детских корпусов оздоровительного лагеря «Орлёнок», на ремонт системы отопления Селенгинского ДДТ, ремонт помещения для установки оборудования в политехническом техникуме, на ремонт Селенгинских школ и многого другого.

Отметим, что также ежегодную благотворительную помощь социальным учреждениям района оказывает холдинговая кампания «Сибирский цемент».

Отрадно, что в Кабанском районе работают такие предприятия ведущие социально-ответственный бизнес.

Пресс-служба администрации МО «Кабанский район»
Кабанский район администрацияКР Бурятия Селенгинск Селенгинский ЦКК благотворительность
 
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