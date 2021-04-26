В апреле выявили 44 нарушения по размещению рекламы
В столице Бурятии продолжаются рейды по выявлению неправильно размещенных информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий.
Так, за апрель проведено пять рейдов по улицам Смолина, Терешковой и по проспекту 50-летия Октября. В ходе рейдов выявлена 31 незаконно установленная рекламная конструкция на фасадах зданий и 13 несогласованных штендеров. Собственникам незаконных рекламных конструкция выписаны предписания о демонтаже. Срок исполнения предписаний – один месяц, сообщили в пресс-службе мэрии.
С сентября 2018 года в Улан-Удэ запрещено размещение информационных конструкций без согласования эскизного проекта с комитетом по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выявляют несогласованную уличную рекламу
Бизнес, Фото:
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