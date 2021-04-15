В Бурятии сельчане жалуются на пеллетный завод





Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько лет назад жители Ильинки в Прибайкальском районе Бурятии забили тревогу из-за того, что они дышат пылью , поднимаемой множеством большегрузов. Сельчане стали чаще болеть дыхательными заболеваниями, дети рождались с астмой, жители стали уезжать семьями.

Жители улуса Тэгда в Хоринском районе Бурятии жалуются на загрязнённый воздух от завода по производству пеллетов.«Всегда чистый воздух теперь отправляет завод по производству пеллетов», «Проблема нашего села, задымлённость, как будут решать??? Дышать невозможно», - высказывают свои возмущения сельчане в группу «Хоринск-инфо. 24/7».Вопросы сельских жителей прокомментировал начальник территориального отделения управление Роспотребнадзора по Бурятии в Хоринском районе Баир Жамбалов.- Вам необходимо обратиться с письменным обращение в сельское поселение или с жалобой в Роспотребнадзор, для проведения полноценного загрязнения. Только после обращения мы можем начать проводить работы, - пояснил Баир Жамбалов.