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В Бурятии сельчане жалуются на пеллетный завод

В Бурятии сельчане жалуются на пеллетный завод
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Люди говорят, что «дышать невозможно»

Жители улуса Тэгда в Хоринском районе Бурятии жалуются на загрязнённый воздух от завода по производству пеллетов.

«Всегда чистый воздух теперь отправляет завод по производству пеллетов», «Проблема нашего села, задымлённость, как будут решать??? Дышать невозможно», - высказывают свои возмущения сельчане в группу «Хоринск-инфо. 24/7».

Вопросы сельских жителей прокомментировал начальник территориального отделения управление Роспотребнадзора по Бурятии в Хоринском районе Баир Жамбалов.

- Вам необходимо обратиться с письменным обращение в сельское поселение или с жалобой в Роспотребнадзор, для проведения полноценного загрязнения. Только после обращения мы можем начать проводить работы, - пояснил Баир Жамбалов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько лет назад жители Ильинки в Прибайкальском районе Бурятии забили тревогу из-за того, что они дышат пылью, поднимаемой множеством большегрузов. Сельчане стали чаще болеть дыхательными заболеваниями, дети рождались с астмой, жители стали уезжать семьями. 
загрязнение воздуха
 
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