Мастерицы из Бурятии создают чехлы для iPhone из овечьей шерсти

- В наше время гаджеты стали ближе для человека, а чехол из натуральной шерсти бурятских овец передаёт неповторимую заботу и теплоту рук мастера. У сумки из шерсти неповторимый фасон. Чехлы просты в изготовлении, и при некоторых навыках их можно делать в домашних условиях достаточно быстро, - рассказала автор и идейный вдохновитель проекта «Шерстяная опера» Маргарита Дамбаева.

















Чехлы для планшетов MacBook и телефонов iPhone разрабатывают бурятские мастера. Они прошли обучение по валянию из шерсти проекта «Нооhоной наадан», сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.Проект под названием «Нооhоной наадан» или «Шерстяная опера» был запущен в 2019 году. Умелицы разных возрастов, профессий и национальностей прошли обучение под руководством опытного мастера из Монголии Орсоо Долгормы. Всего за это время обучение прошло более 100 человек со всех районов республики. Для многих участниц курсы – это прежде всего, возрождение бурятских традиций.Так, Сэсэгма Гунтыпова всю жизнь прожила в сельской местности. С детства занималась рукоделием, «возиться с шерстью» приучила бабушка.- Она научила и вязать, и прясть пряжу. Все наши деревенские держали овец и пряли шерсть. Тонкую шерсть пряли на веретене. А толстую - на прялке с колесом. Из толстой шерсти вязали чулки и носки, два вечера – пара, - поделилась Сэсэгма Гунтыпова.При этом шитье для неё – это скорее хобби. Сэсэгма Шагдаржаповна преподаватель русского языка и литературы. Отдала сфере образования 44 года. Работала в сельских школах Хоринского и Кижингинского районов. В родной Кижинге мастерицу знают не понаслышке. Она универсальный мастер: шьёт даже изделия из меха. По всем ремонтным работам к ней обращаются первой.- Сколько себя помню, я всё время шила. Стук машинки, можно сказать, стал колыбельной для моих детей, - смеется она.Два года назад женщина прошла курсы по валянию из шерсти в Институте непрерывного образования Бурятской ГСХА. За десять дней научилась валять тапочки, валенки, шляпы, платья, сумки и даже картины с буддийской тематикой. Продукцию до недавнего времени продавала на ярмарках и выставках. Сегодня больше раздаёт родных и друзьям в качестве подарков. Чехол на для MacBook – стал одним из заказов галереи.- Идея Маргариты сделать аксессуар одновременно удобным, красивым и аутентичным показалась мне очень интересной. Я с удовольствием принялась за работу. Кроме того, что сами по себе изделия приятны на ощупь, защищают от механических повреждений и перепадов температуры, такие заказы дают нам возможность дополнительно заработать, не выходя из дома. Это очень актуально сегодня, - поделился мастер.