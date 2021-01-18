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Улан-удэнка поскользнулась на крыльце банка и отсудила крупную сумму

Улан-удэнка поскользнулась на крыльце банка и отсудила крупную сумму
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Клиентка банка от падения даже ненадолго потеряла память

Судебные приставы взыскали с банка в пользу улан-удэнки компенсацию морального вреда за падение на гололёде, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Несчастный случай произошёл в одном из отделений банка в Улан-Удэ, где лестничная площадка не была убрана от уплотнённого снега и наледи, а также не посыпана песком.

Женщина, выходя из здания банка, поскользнулась на крыльце из-за наледи. Она ударилась головой и поясницей, от удара случилась кратковременная потеря памяти. В дальнейшем она была госпитализирована в больницу.

Из-за падения пострадавшая не могла длительное время стоять, нуждалась в постоянной помощи в быту. Кроме того, она вынуждена была нести расходы на приобретение медикаментов.

Суд постановил взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда и материальный ущерб.

Задолженность по исполнительному производству кредитная организация оплатила в полном объеме. На сегодняшний день пострадавшей перечислено свыше 360 тысяч рублей компенсации морального вреда и материальный ущерб.
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