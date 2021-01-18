Клиентка банка от падения даже ненадолго потеряла память
Судебные приставы взыскали с банка в пользу улан-удэнки компенсацию морального вреда за падение на гололёде, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Несчастный случай произошёл в одном из отделений банка в Улан-Удэ, где лестничная площадка не была убрана от уплотнённого снега и наледи, а также не посыпана песком.
Женщина, выходя из здания банка, поскользнулась на крыльце из-за наледи. Она ударилась головой и поясницей, от удара случилась кратковременная потеря памяти. В дальнейшем она была госпитализирована в больницу.
Из-за падения пострадавшая не могла длительное время стоять, нуждалась в постоянной помощи в быту. Кроме того, она вынуждена была нести расходы на приобретение медикаментов.
Суд постановил взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда и материальный ущерб.
Задолженность по исполнительному производству кредитная организация оплатила в полном объеме. На сегодняшний день пострадавшей перечислено свыше 360 тысяч рублей компенсации морального вреда и материальный ущерб.
Улан-удэнка поскользнулась на крыльце банка и отсудила крупную сумму
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