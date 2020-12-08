В Улан-Удэ из-за жалоб расторгли контракт с нерадивым перевозчиком

Но ситуацию омрачил документ за подписью председателя городского комитета по транспорту Юрия Ткачёва, который недавно опубликовали в чате. В нём указано, что с 14 декабря расторгают контракт с НП ТК «Дархан-Авто» в связи с нарушением графика.





