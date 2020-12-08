В Улан-Удэ из-за жалоб расторгли контракт с нерадивым перевозчиком

Жители микрорайона Медведчиково Октябрьского района Улан-Удэ забили тревогу из-за того, что их лишают единственного маршрута №92. Крик о помощи опубликовали в группе «Аноним 03». Здесь же появится документ, в котором говорится о расторжении контракта с бригадой маршрутчиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом водители с маршрута №97 устраивали забастовки на площади Советов. Они протестовали против расторжения договорами с ними. После резонанса лишившихся работы маршрутчиков 97-го перевели на маршрут №92.
- Сначала ходил часто, потом совсем плохо стал ходить, проще было дойти до «Силикатки» и сесть на 132. Две недели назад оставшиеся водители провели собрание с жителями станции, и создали в Вайбере чат, и о чудо! Мы теперь нормально ездим, не ждём по 20-40 минут на остановках, и знаем, когда и где маршрут заберёт наших детей с остановки у школы и привезёт домой! И водителям самим стало гораздо радостнее работать, и пассажиры появились, - поделился местный житель.
Но ситуацию омрачил документ за подписью председателя городского комитета по транспорту Юрия Ткачёва, который недавно опубликовали в чате. В нём указано, что с 14 декабря расторгают контракт с НП ТК «Дархан-Авто» в связи с нарушением графика.
Местные жители говорят, что на маршруте всего семь машин.
- Может быть, администрация теперь нас возить будет? – возмущаются пассажиры.
Из-за жалоб пассажир
Начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Сергей Будагаев пояснил «Байкал-Daily», что контракт расторгается в одностороннем порядке в связи с жалобами от пассажиров.
- В частности, со Стеклозавода были жалобы такого порядка, что даже утром, в районе девяти часов, невозможно уехать, машин нет. Чтобы попасть на улицу Борсоева, заявительнице приходилось садиться на автобус №56, потом пересаживаться и переходить через железную дорогу, - привёл пример Сергей Будагаев.
Также он рассказал ещё о паре жалоб от пассажиров. У жительницы Стеклозавода ребёнок учится в школе №33, которая находится в центре Улан-Удэ. Чтобы добраться до образовательного учреждения, приходится ждать маршрутку по 30-40 минут. Председатель СНТ «Экспресс» в Медведчиково пожаловалась, что в выходные маршрутки вовсе не ходят. Люди поднимали вопрос, почему не решаются проблемы с перевозчиком.
Сейчас городские власти подыскивают нового перевозчика на этот маршрут. С местными жителями обсуждают график движения.
- Смотрим на тех, кто работает на данном направлении, в частности на маршрут №40, у них достаточно большой парк подвижного состава. Предварительно, они готовы обслуживать данный маршрут. Можем заключить с МУП «Городские маршруты», но там парк подвижного состава ограничен. В общем, посмотрим, возможно, ещё кто-то… - пояснил Сергей Будагаев.
Сергей Будагаев заверил, что новый перевозчик приступит к работе со дня расторжения контракта с действующей бригадой.