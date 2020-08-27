На посту в Иркутской области изъяли нелегальную партию чёрной икры

На стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области выявлена незаконная партия чёрной икры.





В середине августа на стационарном посту в Слюдянке были обнаружены 60 кг красной и более 30 кг чёрной икры неизвестного происхождения.





В ходе досмотра рефрижератора «Вольво», перевозившего 20 тонн замороженной камбалы и минтая по маршруту Владивосток – Новосибирск, обнаружили 16 пищевых контейнеров без маркировки. В них была чёрная икра общим весом 8 кг.Водитель большегруза привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа. Рыбный деликатес изъят сотрудниками полиции. Чёрная икра помещена на ответственное хранения до принятия правового решения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.