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В Бурятии ловят нелегальных таксистов

В Бурятии ловят нелегальных таксистов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
На дорогах проходят специальные рейды

В Бурятии проводятся рейды по выявлению нелегальных таксистов. В рейды выходят сотрудники УГИБДД и минтранса.

- Применяется практика привлечения водителей такси, не имеющих разрешений, к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, - сообщили в министерстве транспорта Бурятии.

При повторном нарушении машина у водителя будет изъята до момента вынесения решения судом.

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад парламент Бурятии, несмотря на протесты легальных перевозчиков, принял закон, который отменил обязательный жёлтый цвет такси. Вскоре выяснилось, что число выданных таксистам лицензий не только не выросло, но снизилось. А ведь именно для легализации таксистов-частников отменяли требование о едином цвете машин.


такси
 
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