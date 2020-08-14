На дорогах проходят специальные рейды
В Бурятии проводятся рейды по выявлению нелегальных таксистов. В рейды выходят сотрудники УГИБДД и минтранса.
- Применяется практика привлечения водителей такси, не имеющих разрешений, к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, - сообщили в министерстве транспорта Бурятии.
При повторном нарушении машина у водителя будет изъята до момента вынесения решения судом.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад парламент Бурятии, несмотря на протесты легальных перевозчиков, принял закон, который отменил обязательный жёлтый цвет такси. Вскоре выяснилось, что число выданных таксистам лицензий не только не выросло, но снизилось. А ведь именно для легализации таксистов-частников отменяли требование о едином цвете машин.
В Бурятии ловят нелегальных таксистов
Бизнес, Фото:
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