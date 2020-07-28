Сбербанк рассказал о «Дальневосточной ипотеке» в Бурятии

Особое внимание было уделено вопросу о возможных вариантах приобретаемого жилья
Специалисты Байкальского банка Сбербанка рассказали жителям Бурятии о программе «Дальневосточная ипотека». Встречи прошли в онлайн-формате.
Сотрудники банка осветили основные условия ипотеки, как и кто может воспользоваться государственной программой, а также уделили особое внимание вопросу, какое жильё возможно приобрести.
Алла Каратник, начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Бурятского отделения Сбербанка:
«С 12 мая 2020 года в Сбербанке проходит акция, которая позволяет снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервисов электронной регистрации. Сейчас клиенты могут оформить ипотеку под 1,7% годовых. С начала года мы видим рост спроса – уже более 750 жителей республики улучшили свои жилищные условия в рамках программы «Дальневосточная ипотека».
Посмотреть полную версию онлайн встречи можно по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5682921/record-new/5800579 .
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк рассказал о «Дальневосточной ипотеке» в Бурятии
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