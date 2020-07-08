В Бурятии бизнесмен самовольно лишил людей дороги к Байкалу

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Бизнес,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Прокуратура занялась проверкой сообщения о захвате земель на побережье Байкала

Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку информации из соцсетей о захвате побережья Байкала в местности «Тунгусье» Кабанского района.

Здесь появился сплошной забор, перекрывающий единственный проезд села Заречье к озеру Байкал и устью реки Большая Сухая.


Установлено, что земельный участок площадью 21993 кв.м. предоставлен в аренду частной компании сроком на 49 лет администрацией Кабанского района для размещения объектов рекреационного назначения. Возводимые на участке строения содержат признаки некапитальных объектов строительства.

- Вместе с тем на территории центральной экологической зоны запрещено строительство зданий и сооружений, функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий. Запрет не связан с видом и капитальностью возводимых строений, - поясняют в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Ранее на участке не велась хозяйственная деятельность. Более того, эксплуатация земельного участка ведётся компанией без учета возможного расположения на нём объекта культурного наследия – стоянки древнего человека 7 тыс. лет до н.э.

- Продолжение осуществления деятельности по возведению объектов в водоохранной зоне Байкала влечёт угрозу причинения вреда экосистеме озера, а также может повлечь возложение обязанностей по возмещению ущерба, причиненного в результате строительства, - поясняют в Байкальской природоохранной прокуратура.

Гендиректору компании объявлено предостережение.

По окончании проверки будет дана оценка законности заключенного договора аренды земельного участка.


Байкал природоохранная деятельность
 
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