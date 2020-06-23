В Бурятии компанию обязали сменить название

Компания незаконно использовала в названии слово «фонд»



Судебные приставы в Улан-Удэ обязали фонд недвижимости изменить фирменное наименование, не включающее в полном или сокращённом вариантах слово «фонд».



С таким иском в Арбитражный суд обратились представители налоговых органов. Поскольку компания, занимающаяся операциями с недвижимым имуществом, использовала в своём наименовании две организационно-правовые формы – «общество с ограниченной ответственностью» и «фонд». Это является нарушением требований законодательства.



Использование слова «фонд» в фирменном наименовании организации вводило в заблуждение участников гражданского оборота и противоречило общественным интересам. В связи с тем, что общество не привело своё наименование по требованию налоговых органов, исполнительный документ был предъявлен на исполнение к судебным приставам.



Приставы вручили требование директору компании. После этого полное наименование организации было изменено, без использования слова «фонд», сообщили в УФССП по Бурятии.

