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В Бурятии одни из самых дорогих масок в стране

В Бурятии одни из самых дорогих масок в стране
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
По сообщению ФАС, цена маски в республике - 42 рубля

Цены на медицинские маски за неделю с 24 по 30 марта снизились в 6 российских регионах, еще в 20 повышения цен зафиксировано не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

- Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались, - говорится в материале.

В результате всероссийского мониторинга цен на медицинские маски антимонопольная служба и её отделения получили данные 1,535 тысячи хозяйствующих субъектов, провели 67 внеплановых проверок и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 11 организаций.

- В частности, максимальное снижение цены произошло в Оренбургской области - на 68%, до 5 рублей за маску. Значительное снижение зафиксировано также в Карелии и ЯНАО - там маски подешевели на 51% (до 18 рублей) и 44% (10 рублей) соответственно. В Московской области и Ставропольском крае цены снизились на 25% (до 33 рублей) и 23% (до 6,2 рубля). Незначительное снижение, на 9%, зафиксировано в Москве, однако даже при этом максимальная зафиксированная цена на маски в регионе составила 58 рублей, - сообщает РИА Новости.

В регионах, где роста цен на маски на неделе не наблюдалось, самые высокие цены зафиксированы в Калужской области - 40 рублей, Бурятии - 42 рубля, а также Крыму и Волгоградской области - 35 рублей.

Самые низкие цены ФАС обнаружила в Магаданской области - 6 рублей, Костромской области - 7,6 рублей, а также на Алтае - 10 рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы в условиях дефицита активно сами шьют маски, в том числе в подарок медикам
коронавирус маски
 
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