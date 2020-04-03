В Улан-Удэ казаки сшили маски для медиков

Улан-удэнка Цымжит Цырендоржиева сшила 30 масок и передала медсёстрам БСМП. Аккуратные и яркие маски были розданы медицинским сестрам отделений терапии, кардиологии, урологии, а также гнойной хирургии.
- Маски сшиты очень аккуратно, с любовью. Рисунок очень весёлый, добавляет позитивного, весеннего настроения. Спасибо девушке огромное от всего нашего коллектива! - пожелала старшая медсестра отделения урологии Алена Бутенкова.
Главная медсестра БСМП Надежда Хохлова рассказала, что с 27 марта временно изменился порядок приёма пациентов, отменена плановая госпитализация. Больница сейчас принимает пациентов только по экстренным показаниям.
- Мы работали и работаем в круглосуточном режиме! Нам очень приятно, что есть люди желающие помочь медицинским работникам в непростое время. Тёплые знаки внимания от людей очень нас поддерживают! - отметила она.
Медсёстры признались, что им приятна такая забота со стороны посторонних людей.
Также не остались в стороне казаки города. Они сшили 100 масок для экипажей скорой помощи Улан-Удэ.
- Оказывается, на сутки им необходимо 500 масок и их катастрофически не хватает. Улан-Удэнское Городское казачье общество «Верхнеудинская станица» от всего сердца благодарит все службы, которые, несмотря на столь трудное время, с высоким профессионализмом и самоотдачей борются с этой заразой, - написал на своей странице в Facebook Денис Леонов, атаман Улан-Удэнского городского казачьего общества «Верхнеудинская станица».
На сегодня в Бурятии напряжённая обстановка с одноразовыми медицинскими масками. На прошлой неделе в республику поступило 10 тысяч масок, которые были раскуплены за полдня. После этого жители республики стали самостоятельно изготавливать многоразовые маски.