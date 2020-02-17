В Улан-Удэ провалились торги на бездомных собак



Ранее впервые договор на отлов собак был заключен с зоозащитниками . Однако этот контракт действует до 6 марта и рассчитан всего лишь на 77 собак. Сейчас же необходимо найти подрядчика, который будет заниматься этим вопросом до конца года.





В пятницу, 14 февраля, завершился аукцион на оказание услуг по выполнению мероприятий по обращению с животными без владельцев в Улан-Удэ. После подведения итогов конкурсная процедура признана несостоявшейся, сообщил комитет по городскому хозяйству администрации города.Единственная заявка, поданная для участия в торгах, оформлена с нарушениями, что автоматически аннулирует результаты аукциона.Администрация города планирует направить письма потенциальным участникам аукциона для прояснения причин, по которым они не приняли участие в конкурсе.- Мы направляли запросы в ООО «Жада», зоозащитникам, другим участникам. Подать заявку на аукцион могли как организации, так и физические лица, поскольку по новым правилам требования к наличию опыта по обращению с животными не обязательны, - пояснили в комитете городского хозяйства.Для определения подрядной организации в ближайшее время будет повторно объявлен конкурс. Начальная максимальная цена контракта – 18 689 401 рублей, на отлов 4790 собак. Деньги выделены из республиканского бюджета.Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 января 2020 года запрещено усыплять отловленных животных. Предполагается два сценария: первый вариант «поймал – стерилизовал – отпустил», либо собака содержится в приюте.