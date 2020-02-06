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В Улан-Удэ собаки откусили кусок ноги у старушки

В Улан-Удэ собаки откусили кусок ноги у старушки
Происшествия,  Фото:newbur_ru
Страшное фото с травмированной ногой пожилой женщины разлетелось по социальным сетям

Накануне по бурятским пабликам разлетелась ужасающая фотография с изображением изувеченной ноги. Instagram-аккаунты сообщают со ссылкой на newbur_ru о том, что в Зверосовхозе на пожилую женщину напали бродячие собаки и, по всей видимости, оторвали кусок ноги.

- Вчера вечером в Зверосовхозе на мою тётю напали бродячие собаки. Она уже старенькая, может, с вашей помощью получится достучаться до администрации Октябрьского района, чтобы выловили всех бродячих собак, - сообщает подписчик.

Инцидент шокировал горожан и вызвал бурную дискуссию. Мнения улан-удэнцев по решению насущной проблемы разделились – некоторые склоняются к отстрелу четвероногих, а другие предлагают начать с себя и перестать выбрасывать на улицу щенков и заняться стерилизацией своих питомцев, а кто-то беспокоится, что из-за отстрела бездомных собак появятся крысы.

Ситуацию прокомментировали в комитете городского хозяйства.

- Очень сожалеем, что случаи нападения собак на жителей города продолжаются. Хотелось бы ещё раз сказать, что с 1 января вступил в силу закон об ответственном отношении к животным. Теперь любая организация, выигравшая конкурс на отлов собак, после стерилизации, вакцинации будет снова выпускать собак в среду обитания - в тоже самое место, где её поймали под фото-видеофиксацию. На пожизненное содержание в приютах останутся только агрессивные собаки. Сейчас в школах и садах родителям будут раздавать памятки, как быть в таких ситуациях. По данному случаю поясняем, что бригада по отлову собак направлена в мкр. Зверосовхоз, - сообщили в комитете.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ участились нападения собак на людей. Так, в конце января на улице Цивилёва бродячие собаки искусали мужчину. 23 января стая собак чуть не загрызла первоклассника. Мальчик получил тяжёлые травмы головы, рук и лица. Отметим, что часть напавших на ребёнка собак были хозяйскими.

Жители Улан-Удэ могут подать заявки на отлов безнадзорных животных по телефону: 378404.
бродячие животные собаки
 
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