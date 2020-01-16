УФАС понуждает гарантирующего поставщика заключить договор
Бурятское УФАС направило в адрес гарантирующего поставщика АО «Читаэнергосбыт» предупреждение о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии с Центром Восточной медицины.
Согласно предупреждению, договор со сроком действия с начала текущего года должен быть заключен до 3 февраля. В ином случае в отношении предприятия будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части уклонения от заключения договора, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Федеральный закон «О защите конкуренции» предоставляет хозяйствующим субъектам возможность избежать наказания за отдельные виды нарушений антимонопольного законодательства путем своевременного исполнения предупреждения, что также гарантирует пострадавшей стороне оперативное восстановление нарушенных прав. При этом по таким составам, как сговор на торгах или установление монопольно высокой цены, выдача предупреждения не предусмотрена.
«Читаэнергосбыт» в Бурятии получил предупреждение
Бизнес, Фото:
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