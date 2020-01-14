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Бренд байкальской воды захватывают олигархи с Багамских островов

Бренд байкальской воды захватывают олигархи с Багамских островов
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Депутат Госдумы от Бурятии раскрыл новые подробности в деле об исключительных авторских правах на «Байкал»

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев рассказал о том, что иркутская компания планирует заполучить исключительное авторское право на название «Байкальская вода», тем самым монополизировав бренд.

- Что это означает? Это означает, что только вода этой компании будет иметь право называться «байкальской». Условно говоря, некие коммерсы решили на себя записать на себя значительную часть бренда «Байкал». Байкал – это прежде всего вода. Поэтому когда какая-то частная компания пытается это сделать, у меня такое ощущение, что часть Байкала украли, - писал Николай Будуев.

Накануне депутат выложил на собственный YouTube канал видео, в котором рассказал новые подробности. Выяснилось, что компания-учредитель фирмы зарегистрированная на Багамских островах.

- Получается, что некие олигархи с Багамских островов, которые сидят в офшорах с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрировали на себя исключительные права на использование слова «Байкал», - говорит Будуев.

Он объяснил, что в случае монополизации, «байкальская» вода сможет быть таковой, только если она будет произведена в посёлке Листвянка Иркутской области и, главное, если будет получено разрешение от «товарищей с Багамских островов».

Кроме того, ситуация касается не только воды, но и целого ряда продукции, услуг, компаний и т.д. Депутат привёл в пример аэропорт «Байкал», самолёт «Байкал» и театр песни и танца «Байкал». Якобы теперь использовать название можно будет только с разрешения этой фирмы.

Николай Будуев заявил, что на данный момент выясняет фамилию олигарха и уже знает, что это «достаточно известный в России человек».



Байкал депутаты Госдумы авторские права
 
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