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В Ангарске сожгли 1,3 кг австралийских орехов

В Ангарске сожгли 1,3 кг австралийских орехов
Бизнес, 
Запрещённые к ввозу орехи обнаружили на рынке

В городе Ангарск Иркутской области сотрудники Россельхознадзора и таможни провели плановый рейдовый осмотр торговых павильонов в ТЦ «ШанхайМолл». Во время проверки был выявлен факт продажи орехов макадамия. На ценнике страной происхождения значилась Австралия.

Согласно постановлению правительства России, введён запрет на ввоз в страну сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

Собственник пояснил, что страна указана им самостоятельно, наугад, документов на орех у него нет. В связи с этим, весь товар - 1,35 килограмма ореха макадамия - был изъят, опечатан в сейфпакет. После этого его сожгли в котельной.

Собственник отказался присутствовать при уничтожении, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.


Справка:

Макадамия – дерево, высотой до 15 метров, произрастает в Австралии, плодоносить начинает только на 8 году своей жизни. Плоды – орех макадамия называют ещё «австралийский орех», считается самым дорогим в мире из-за сложности культивирования, способа добычи и полезных свойств.

Обнаружен европейцами в 20-х годах ХХ века, с 80-х годов широкое возделывание этой культуры происходит в Австралии, Новой Зеландии, в Африке (ЮАР, Кения, Зимбабве, Малави) и Китае. А также в США (Гавайские острова и Калифорния), ряде стран Южной Америки (Коста-Рика, Мексика, Бразилия, Парагвай, Ямайка).
Россельхознадзор орехи
 
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