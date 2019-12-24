В Ангарске сожгли 1,3 кг австралийских орехов

Собственник отказался присутствовать при уничтожении, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.







В городе Ангарск Иркутской области сотрудники Россельхознадзора и таможни провели плановый рейдовый осмотр торговых павильонов в ТЦ «ШанхайМолл». Во время проверки был выявлен факт продажи орехов макадамия. На ценнике страной происхождения значилась Австралия.Согласно постановлению правительства России, введён запрет на ввоз в страну сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.Собственник пояснил, что страна указана им самостоятельно, наугад, документов на орех у него нет. В связи с этим, весь товар - 1,35 килограмма ореха макадамия - был изъят, опечатан в сейфпакет. После этого его сожгли в котельной.Макадамия – дерево, высотой до 15 метров, произрастает в Австралии, плодоносить начинает только на 8 году своей жизни. Плоды – орех макадамия называют ещё «австралийский орех», считается самым дорогим в мире из-за сложности культивирования, способа добычи и полезных свойств.Обнаружен европейцами в 20-х годах ХХ века, с 80-х годов широкое возделывание этой культуры происходит в Австралии, Новой Зеландии, в Африке (ЮАР, Кения, Зимбабве, Малави) и Китае. А также в США (Гавайские острова и Калифорния), ряде стран Южной Америки (Коста-Рика, Мексика, Бразилия, Парагвай, Ямайка).