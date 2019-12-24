С 1 июля застройщики перешли на новую финансовую модель
За 10 месяцев в Бурятии зафиксирован рост количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. Всего зарегистрировано около 1000 договоров, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года (842), сообщает пресс-служба управления Росреестра по Бурятии.
С 1 июля 2019 года застройщики перешли на новую финансовую модель. С этого дня компании больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Для покупателей открыты эскроу-счета, где деньги лежат до ввода дома в эксплуатацию.
Эскроу-счёт в долевом строительстве – это специальный счет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком.
- Расчёты с застройщиком через эскроу-счёт выглядят так. При покупке квартиры в новостройке, и заключении договора долевого участия, дольщик после регистрации договора должен его оплатить. Но деньги он передает не застройщику, а вносит в уполномоченный банк, на специальный счет эскроу. Деньги на этом счёте блокируются, т.е. доступа к ним не имеют ни дольщик, ни застройщик, в течение всего срока строительства. После сдачи дома в эксплуатацию, и передачи квартир дольщикам, застройщик получает доступ к деньгам на счёте эскроу. Если же застройщик не выполнил своих обязательств перед дольщиком (обанкротился, заморозил строительство), то банк с этого счёта возвращает деньги дольщику, - сообщила еачальник отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Бурятии Дорина Хутакова.
Ещё одно новшество законодательства о долевом участии в строительстве 2019 года – это необходимость уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд не только в отношении жилых помещений, но и в отношении машино-мест и нежилых помещений площадью не более 7 кв.м.
В Бурятии выросло число участников долевого строительства
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