Инженера оштрафовали
В июле 2019 года кадастровый инженер Восточно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» подготовила межевой план земельного участка, расположенного в садоводческом товариществе «Сибиряк».
Как оказалось, специалист в межевой план внесла заведомо ложные сведения о расположении границ участка. План не соответствовал действительным обстоятельствам и контрольным измерениям. Нарушения выявила прокурорская проверка, которая проходила с привлечением специалистов Росреестра.
В отношении кадастрового инженера возбуждено административное дело. Суд назначил инженеру штраф. Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ кадастровый инженер внесла ложные данные
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