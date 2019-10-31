Бывший сотрудник предприятия обратился в районную прокуратуру
В прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ обратился бывший работник ООО «Основа», он пожаловался на нарушение трудовых прав.
Как оказалось, мужчина работал в организации с 12 апреля по 12 мая без заключения трудового договора. Кроме этого, ему не выплачена заработная плата в полном объёме в размере 8 тысяч рублей.
- По итогам проверки, прокуратурой района в отношении генерального директора ООО «Основа» 28 августа возбуждены производства об административном правонарушении по ч.7 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ – невыплата заработной платы лицом, ранее привлекавшимся к административной ответственности за аналогичное правонарушение и по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ – уклонение от оформления трудового договора, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Елена Оленникова.
Гендиректора оштрафовали на 25 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда выплачена в полном объёме.
В Улан-Удэ бизнесмен поплатился за невыплату зарплаты работнику
Бизнес, Фото:
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