Организации Улан-Удэ оштрафовали на 2,5 млн рублей за мусор

В прошлом году штрафов было почти на 7 млн рублей



Сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства провели рейд по проверке уборки прилегающих территорий организаций Улан-Удэ. Был оштрафован ряд организаций, которые не приняли участие в осеннем месячнике чистоты и не убирают собственные территории.



- Основная цель - выявление фактов не уборки территорий и проведение профилактической работы. Нарушителей привлекут к административной ответственности с наложением штрафа. Для физических лиц в размере от трёх до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей. Юридические организации отдадут за правонарушение от пятидесяти до ста тысяч рублей, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



С начала этого года составлено 157 протоколов об административных правонарушениях на сумму 2,5 миллионов рублей. За аналогичный период прошлого – 175 протоколов на сумму 6,8 миллионов рублей.



По правилам благоустройства, граждане, индивидуальные предприниматели и организации осуществляют надлежащее содержание собственных территорий ежедневно.





