В Иркутской области компания заплатила работникам долг в 2,7 млн

Организация полтора года не выплачивала 13 сотрудникам заработные платы



В городе Бодайбо прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Геоизыскания».



Установлено, что 13 работников организации не получили заработную плату и полевое довольствие с июня 2018 года по сентябрь 2019 года. Сумма задолженности составила более 2,7 миллионов рублей.



- В целях восстановления трудовых прав прокуратура внесла генеральному директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, в отношении ООО «Геоизыскания» и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Геоизыскания» полностью погашена.

