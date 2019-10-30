Организация полтора года не выплачивала 13 сотрудникам заработные платы
В городе Бодайбо прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Геоизыскания».
Установлено, что 13 работников организации не получили заработную плату и полевое довольствие с июня 2018 года по сентябрь 2019 года. Сумма задолженности составила более 2,7 миллионов рублей.
- В целях восстановления трудовых прав прокуратура внесла генеральному директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, в отношении ООО «Геоизыскания» и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Геоизыскания» полностью погашена.
В Иркутской области компания заплатила работникам долг в 2,7 млн
Бизнес, Фото:
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