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В Иркутской области компания заплатила работникам долг в 2,7 млн

В Иркутской области компания заплатила работникам долг в 2,7 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Организация полтора года не выплачивала 13 сотрудникам заработные платы

В городе Бодайбо прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Геоизыскания».

Установлено, что 13 работников организации не получили заработную плату и полевое довольствие с июня 2018 года по сентябрь 2019 года. Сумма задолженности составила более 2,7 миллионов рублей.

- В целях восстановления трудовых прав прокуратура внесла генеральному директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, в отношении ООО «Геоизыскания» и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Геоизыскания» полностью погашена.
долги по зарплате
 
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