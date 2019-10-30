Бурятию и Японию свяжут чартерные рейсы

Авиарейсы появятся в следующим летом



Япония планирует запустить в качестве пилотной программы чартерные рейсы в Бурятию. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.



Такое решение было принято в результате переговоров на крупнейшей туристической выставки в Азиатско-Тихоокеанском регионе JATA Tourism Expo 2019, которая проходила с 24 по 27 октября в японском городе Осака. Одной из главных тем стало развитие трансграничных маршрутов между Японией и регионами Дальнего Востока России. На встрече присутствовали представители японский авиакомпаний JAL и SODIS.



Также чартеры появятся в других регионах ДФО. Летом 2020 года в Сахалинскую область запланировано уже 15 чартерных рейсов из разных городов Японии.



- Также следующим летом компания JATA намерена включить в пилотную программу Приморский край и Бурятию. Планируется и комплексная программа – совмещение двух регионов Дальнего Востока за одну поездку (Сахалин и Камчатка), - сообщает Ростуризм.



Кроме того, стороны намерены комплексно развивать взаимные туристические проекты. Речь идёт об обучении школьников.



- В частности, нас заинтересовала возможность подключиться к программе краткосрочного обучения японских школьников в России. Со своей стороны, мы готовы организовать дополнительные экскурсионные программы. Это вызовет интерес к нашей стране и её культуре, и такой проект особенно актуален в преддверии Года межрегионального обмена между Россией и Японией, – отметила начальник отдела международных организаций и мероприятий управления международного сотрудничества Ростуризма Ирина Сергеева в рамках диалога с вице-президентом JATA мистером Дзюнго Кикума.



Следующие обсуждения трансграничных маршрутов состоится в рамках Дальневосточной недели туризма, которая пройдёт с 2 по 8 декабря на Сахалине, и с 12 по 14 декабря в рамках выставки «Дни Дальнего Востока в Москве».



