Житель Бурятии отсудил компенсацию за некачественные двери

Покупателю прислали входную группу с зазорами
Судебные приставы Кабанского района Бурятии взыскали с общества с ограниченной ответственностью более 68 тысяч рублей за некачественно оказанную услугу по изготовлению ПВХ конструкции.
Житель посёлка Селенгинск заказал в компании входную группу из ПВХ. Но при получении дверей обнаружил, что товар не соответствует техническим параметрам его заказа.
Вместо притяжного замка на дверях был установлен нажимный. Помимо этого, у входной группы имелись иные недостатки в виде зазора и неровной поверхности. В связи с этим, заказчик отказался от получения товара и обратился к компании с письменной претензией о расторжении договора купли-продажи и возвращении уплаченных 29 900 рублей.
Однако ответа на претензию не последовало. Тогда конфликт стал предметом судебного разбирательства, обернувшегося для общества возмещением стоимости некачественного товара, неустойки за нарушение сроков возврата денежных средств, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение добровольного порядка урегулирования требований потребителя.
- В рамках исполнительного производства решение суда было исполнено путём ареста и списания денежных средств в размере 68 574 рублей с расчётного счёта компании. На сегодняшний день права потребителя восстановлены в полном объёме, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.
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