Имущество обвиняемого арестовали
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации ООО «Квад». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
- По версии следствия, в 2016-2017 годы коммерческая организация осуществляла деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом. Руководитель организации умышленно завысил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по двум подконтрольным контрагентам, путём отражения в документах бухгалтерского и налогового учёта заведомо ложных сведений о поставке товаров и выполнении для коммерческой организации работ, которые фактически не осуществлялись, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В результате бюджету Российской Федерации причинён ущерб на сумму более 27 млн. рублей.
Руководителю организации предъявлен иск о возмещении ущерба. Имущество обвиняемого арестовали.
Уголовное дело направлено в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области коммерсанта будут судить за невыплату налогов на 27 млн
Бизнес, Фото:
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