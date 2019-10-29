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В Иркутской области коммерсанта будут судить за невыплату налогов на 27 млн

В Иркутской области коммерсанта будут судить за невыплату налогов на 27 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Имущество обвиняемого арестовали

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации ООО «Квад». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

- По версии следствия, в 2016-2017 годы коммерческая организация осуществляла деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом. Руководитель организации умышленно завысил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по двум подконтрольным контрагентам, путём отражения в документах бухгалтерского и налогового учёта заведомо ложных сведений о поставке товаров и выполнении для коммерческой организации работ, которые фактически не осуществлялись, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В результате бюджету Российской Федерации причинён ущерб на сумму более 27 млн. рублей.

Руководителю организации предъявлен иск о возмещении ущерба. Имущество обвиняемого арестовали.

Уголовное дело направлено в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу.
суд уклонение от налогов
 
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