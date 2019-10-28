В Бурятии проверят законность «дворца» на Байкале

Здание находится слева от выхода на берег. От озера «дворец» отделяет всего несколько метров леса, который некогда был густым и высоким. Однако с момента начала строительства гостиницы этот лес становится всё реже и реже. Раз в несколько недель лес теряет по одному-два дерева. «Подозреваю что таким циничным номером владельцы гостиницы обеспечивают постояльцам шикарный вид на Байкал», - поделился депутат Будуев.







Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев сообщил в Facebook о проверке по поводу турбазы в виде замка на берегу Байкала в Горячинске.- У меня этот дворец вызвал сомнения ещё летом во время рабочей поездки в Прибайкальский район. Сразу в глаза бросилась и очевидное нарушение водоохранной зоны, и земельного и градостроительного кодекса, - сообщил Николай Будуев.Он написал запрос в прокуратуру Бурятии и Байкальскую природоохранную прокуратуру, после чего были инициированы проверки.- Вопросы есть не только по нарушению природоохранных норм, но и по процедуре получения участка. Вообще деятельность руководства района в этом плане вызывает уйму вопросов (не только в данном конкретном случае). В этом направлении тоже работаю, но это уже другая история, - отметил Будуев.