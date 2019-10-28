В Бурятии предприятие ЖКХ погасило долг по зарплате в 640 тысяч

Задолженность возникла перед 20 работниками
Прокуратура Заиграевского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие Илькинское», занимающегося сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов.
Установлено, что перед 20 работниками предприятия за июль-август 2019 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме 640 тысяч рублей.
Прокурор района внёс работодателю представление, ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
ООО «Специализированное предприятие Илькинское» привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Сейчас задолженность по заработной плате погашена с выплатой денежной компенсации за каждый день задержки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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