В Бурятии предприятие ЖКХ погасило долг по зарплате в 640 тысяч

Задолженность возникла перед 20 работниками



Прокуратура Заиграевского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие Илькинское», занимающегося сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов.



Установлено, что перед 20 работниками предприятия за июль-август 2019 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме 640 тысяч рублей.



Прокурор района внёс работодателю представление, ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.



ООО «Специализированное предприятие Илькинское» привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.



Сейчас задолженность по заработной плате погашена с выплатой денежной компенсации за каждый день задержки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



