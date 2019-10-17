1,4 млрд выплатят аграриям, пострадавшим от паводка в Иркутской области

Выплаты компенсаций уже начались



На поддержку аграриев, пострадавших в результате паводка в Иркутской области, предусмотрено более 1,4 млрд рублей.



Регион ожидает получение ещё одной субсидии из федерального бюджета на сумму около 36 млн рублей – именно такой размер ущерба аграриев дополнительно подтверждён в министерстве сельского хозяйства России. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам совещания, которое 16 октября провёл президент России Владимир Путин. Заседание было посвящено вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.



– Более 1,4 млрд рублей предусмотрено на поддержку пострадавших в результате паводка аграриев Иркутской области. Из резервного фонда Российской Федерации Приангарью выделена субсидия в размере 475,6 млн рублей. В региональной казне на выплаты предусмотрено 900 млн рублей, – подчеркнул Сергей Левченко.



Как рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, на сегодняшний день за счёт федеральных средств произведены выплаты 46 сельскохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, из областного бюджета компенсации получили 8 546 человек. Работа по приёму документов и предоставлению выплат продолжается.



Илья Сумароков пояснил, что из федерального бюджета возмещается ущерб аграриям, имеющим статус сельскохозяйственного товаропроизводителя: сельхозорганизациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам. Однако большая часть пострадавших – граждане, занимающиеся садоводством и огородничеством или ведущие сельскохозяйственную деятельность для личных нужд на участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства. Поэтому в июле 2019 года губернатор Сергей Левченко подписал указ, предусматривающий выплаты гражданам, не попадающим под действие федерального закона. Средства предоставляются за гибель в результате паводка посевов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, утрату (повреждение) сельскохозяйственных сооружений, предназначенных для содержания сельскохозяйственных животных. Определена также единовременная материальная помощь за утерянные теплицы, сельхозинвентарь. Кроме того, по инициативе главы региона владельцам личных подсобных хозяйств, получившим из федерального бюджета компенсацию за утраченные посевы по ставке ниже областной, из региональной казны доплачивается разница.



В сентябре глава региона подписал ещё один указ, согласно которому право на выплату компенсаций получили также аграрии, пострадавшие в результате дождевого паводка и продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области («вторая волна» паводка).



Принято решение об увеличении размера единовременной выплаты с 20 до 35 тыс. рублей, максимального размера подлежащих компенсации утраченных или пострадавших посевов – с 10 до 15 соток. Объём средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию дополнительных мер социальной поддержки пострадавших от паводка граждан, вырос с 700 до 900 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Погибли 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек.

