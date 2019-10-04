Работник обратился в госинспекцию труда
Сотрудник ИП Тармаханов В.Е. пожаловался в государственную инспекцию труда в Бурятии на несоблюдение требований трудового законодательства. В этой связи была проведена внеплановая проверка.
- В ходе проведения проверки установлены нарушения трудового законодательства в части не проведения специальной оценки условий труда рабочего места и не выплаты МРОТ, - говорится в сообщении Государственной инспекции труда в Бурятии.
Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также работодатель привлечён к административной ответственности в виде штрафа.
В Бурятии бизнесмена оштрафовали по жалобе его работника
Бизнес, Фото:
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