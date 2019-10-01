Также цены на прилавках отличались от цен на кассе
В Чернышевском районе Забайкальского края прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей в одном из крупнейших магазинов, продающих продукты, бытовую химию и хозяйственные принадлежности.
На торговых прилавках магазина цены на товары, представленные в торговом зале, отличались от цен, по которым отпускался товар фактически на кассе магазина. Разница в цене составляла от 1 до 27 рублей.
Помимо этого, один из товаров был промаркирован ложной, ещё не наступившей датой производства (19 ноября 2019 года).
В ходе проверки на часть продукции цены приведены в соответствие с действительной стоимостью на месте. Продажа остальной части товаров с недостоверными ценами и маркировкой приостановлена до полного устранения нарушений.
- Прокуратура внесла директору организации представление с требованием устранить выявленные нарушения. По результатам его рассмотрения цены и маркировка товаров приведены в соответствие, допустившие нарушения 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Управляющий магазином привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ к штрафу в сумме 10 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье магазин торговало товаром «из будущего»
Бизнес, Фото:
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