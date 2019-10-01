В Забайкалье магазин торговало товаром «из будущего»

Также цены на прилавках отличались от цен на кассе



В Чернышевском районе Забайкальского края прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей в одном из крупнейших магазинов, продающих продукты, бытовую химию и хозяйственные принадлежности.



На торговых прилавках магазина цены на товары, представленные в торговом зале, отличались от цен, по которым отпускался товар фактически на кассе магазина. Разница в цене составляла от 1 до 27 рублей.



Помимо этого, один из товаров был промаркирован ложной, ещё не наступившей датой производства (19 ноября 2019 года).



В ходе проверки на часть продукции цены приведены в соответствие с действительной стоимостью на месте. Продажа остальной части товаров с недостоверными ценами и маркировкой приостановлена до полного устранения нарушений.



- Прокуратура внесла директору организации представление с требованием устранить выявленные нарушения. По результатам его рассмотрения цены и маркировка товаров приведены в соответствие, допустившие нарушения 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Управляющий магазином привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ к штрафу в сумме 10 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



