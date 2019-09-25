Бизнесмены Бурятии могут принять участие в акции «Дни российских вин»

С 10 октября до 21 ноября в регионах России будет проходить акция «Дни российских вин»



Участвовать в ней могут не только виноделы, но и торговые сети и рестораны, сообщает правительство Бурятии.



Для участия необходимо до 4 октября представить информацию координаторам акции о наименовании, регионе, количестве точек и условиях участия на почту sitnikav@minprom.gov.ru. Подробности на сайте https://www.ruswinedays.ru/ в разделе «Стать участником».



Магазины и рестораны, участвующие в программе «Дней российских вин», будут отмечены специальной символикой. А их посетители смогут по специальным ценам приобрести вина, происхождение из российского винограда и качество которых подтверждено экспертами.



«Дни российских вин» проводятся минпромторгом и минсельхозом России с прошлого года для поддержки и популяризации вин из винограда, выращенного в России. Акция проходит дважды в год: в мае-июне, когда в продаже появляются вина предыдущего года урожая, и в октябре-ноябре, когда на юге страны заканчивается сбор винограда.





