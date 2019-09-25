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В Бурятии раздавили бульдозером почти 100 кг яблок

В Бурятии раздавили бульдозером почти 100 кг яблок
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Партию яблок изъяли на улан-удэнской базе

24 сентября госинспектор Россельхознадзора, сотрудники прокуратуры Советского района и Бурятской таможни провели проверку на улан-удэнской базе «Контакт». В ходе неё изъяли почти 100 кг яблок.

- Три индивидуальных предпринимателя реализовывали свежие яблоки общим весом 93 кг неизвестного происхождения. На продукции отсутствовала маркировка. Хранить и реализовывать продукцию без маркировочных знаков и сопроводительных документов запрещено, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Вероятнее всего, фрукты были ввезены из стран, на которые распространяются санкции.

Партия яблок изъята и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Обычно уничтожают такие продукты, давя бульдозером.

В августе 2014 года российские власти в ответ на западные санкции запретили импорт продуктов из Евросоюза, США, Канады и ещё нескольких стран. Затем Владимир Путин подписал указ, согласно которому, продукты, которые ввозят в Россию в обход эмбарго, должны уничтожаться. Этим летом действие указа было продлено до 31 декабря 2020 года.

В этом году вице-премьер России Алексей Гордеев, который курирует в правительстве сельское хозяйство, предлагал проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов вместо уничтожения, если те пригодны в пищу. «Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», - цитировал ТАСС Гордеева.
фрукты Россельхознадзор
 
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