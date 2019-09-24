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Микрофинансовую компанию в Иркутске оштрафовали на 400 тысяч

Микрофинансовую компанию в Иркутске оштрафовали на 400 тысяч
Бизнес, 
Сотрудники компании совершали назойливые звонки

В Иркутске ООО МФК «Конга» назначен совокупный штраф в размере 400 тысяч рублей.

С жалобами на действия сотрудников микрофинансовой компании обратились два человека, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Проверка установила, что сотрудники звонили заёмщикам и третьим лицам с требованием вернуть долги, превышая установленное законом количество звонков в сутки. Кроме того, вводили граждан в заблуждение относительно меры наказания в случае неоплаты задолженности.

Октябрьский районный суд Иркутска постановил признать ООО МФК «Конга» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и назначить наказание в виде двух штрафов по 200 тысяч рублей каждый. Организация уже перечислила деньги в доход государства.
штраф
 
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