Микрофинансовую компанию в Иркутске оштрафовали на 400 тысяч

Сотрудники компании совершали назойливые звонки



В Иркутске ООО МФК «Конга» назначен совокупный штраф в размере 400 тысяч рублей.



С жалобами на действия сотрудников микрофинансовой компании обратились два человека, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.



Проверка установила, что сотрудники звонили заёмщикам и третьим лицам с требованием вернуть долги, превышая установленное законом количество звонков в сутки. Кроме того, вводили граждан в заблуждение относительно меры наказания в случае неоплаты задолженности.



Октябрьский районный суд Иркутска постановил признать ООО МФК «Конга» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и назначить наказание в виде двух штрафов по 200 тысяч рублей каждый. Организация уже перечислила деньги в доход государства.

