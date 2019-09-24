В Бурятии выбрали лучшего таксиста

Финал конкурса пройдёт 2 ноября на трассе Формулы-1. Проезд и проживание предоставляется за счёт оргкомитета конкурса. Все победители получили ценные призы.











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В Бурятии 23 сентября прошёл региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2019». В соревнованиях приняли участие 15 водителей такси со всей республики. Организаторы конкурса — министерство транспорта России, главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, комитет по транспорту и строительству Государственной Думы, общественный совет по развитию такси в регионах РФ и гильдия автошкол России.Перед началом испытаний председатель общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова отметила, что конкурс позволяет задуматься о важности профессии водителя такси.- Мы это делаем для того, чтобы дать возможность нашим пассажирам задуматься о профессии, потому что вы, водители такси, каждый день перевозите разных пассажиров, сталкиваетесь с разными проблемами. И этот конкурс призван показать пассажирам, насколько работа водителя тяжела и важна и насколько водитель такси ценен, так как сегодня такси пользуются миллионы людей, — добавила Ирина Зарипова.У водителей такси проверили знания ПДД, истории региона, законодательства о такси, основ устройства автомобиля, основ оказания первой помощи при ДТП и основ обеспечения безопасных условий при перевозке пассажиров и багажа легковым такси, скоростное маневрирование и плавность вождения.Особое внимание зрителей привлёк конкурс со стаканом. На автомобиль устанавливался граненый стакан воды. Участники должны были преодолеть дистанцию, не пролив ни капли. Быстрее всех справилась с испытанием Елизавета Ищук. Участница преодолела дистанцию за 47 секунд.По итогам всех испытаний победителем стал Булат Очиров, второе место занял Булат Ахметханов, третье место — Лев Доржиев.Булат Очиров представит Бурятию на финальном этапе в Сочи.