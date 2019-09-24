 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Сентября

23 Сентября

Популярное

В Бурятии три котельные нарушают санитарные нормы

В Бурятии три котельные нарушают санитарные нормы
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Вокруг котельных не установлены санитарно-защитные зоны

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проверила котельные Бурятии на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Нарушения было выявлены в трёх котельных – две из них в Улан-Удэ и одна на 4 км автодороги Улан-Удэ – посёлок Николаевский.

- Котельные являются предприятиями, оказывающими негативное влияние на природу и человека. Установка санитарно-защитных зон вокруг таких объектов является обязательным правилом. Эта зона служит защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта. А её отсутствие создаёт реальную угрозу для здоровья людей, - сообщает пресс-служба Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Обязанность по принятию мер по установлению санитарно-защитной зоны лежит на собственнике объекта.

Природоохранный прокурор внёс представления собственникам промышленных площадок. Они находятся на рассмотрении.

котельные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии открылся новый автоматизированный цех по убою скота
В Бурятии открылся новый автоматизированный цех по убою скота
Бизнес, 23.09.2019
Открытие цеха поможет расширить географию поставок мяса
Экс-министр экономики Иркутской области возглавил фармкомпанию
Экс-министр экономики Иркутской области возглавил фармкомпанию
Бизнес, 23.09.2019
Генеральным директором АО «Фармасинтез» назначен Евгений Орачевский
В Иркутске под видом небольшого домика возвели пятиэтажку
В Иркутске под видом небольшого домика возвели пятиэтажку
Бизнес, 23.09.2019
Незаконное пятиэтажное здание снесут
В Бурятии откроется первый «хилинг отель»
В Бурятии откроется первый «хилинг отель»
Бизнес, 23.09.2019
Бурятию посетила сооснователь международной ассоциации ассоциации Healing hotels of the World Анне Бигинг
На границе с Китаем появится магазин Made in Buryatia
На границе с Китаем появится магазин Made in Buryatia
Бизнес, 23.09.2019
Магазин Made in Buryatia разместится в зоне беспошлинной торговли
Прокуратура Бурятии примет бизнесменов
Прокуратура Бурятии примет бизнесменов
Бизнес, 23.09.2019
Желающие могут сообщить о создании препятствий в работе
Улан-удэнцев вводили в заблуждение рекламой в подъезде
Улан-удэнцев вводили в заблуждение рекламой в подъезде
Бизнес, 21.09.2019
Реклама сантехники признана ненадлежащей
В Бурятии устроили день открытых дверей для предпринимателей
В Бурятии устроили день открытых дверей для предпринимателей
Бизнес, 20.09.2019
В мероприятии приняли участие более 30 представителей юридических лиц и бизнесменов
В Улан-Удэ таксисты будут ездить со стаканом воды на крыше
В Улан-Удэ таксисты будут ездить со стаканом воды на крыше
Бизнес, 20.09.2019
Улан-Удэ примет участие во всероссийском конкурсе для водителей такси
Бухгалтеров Бурятии предупреждают: С 2020 года изменится порядок представления отчётности
Бухгалтеров Бурятии предупреждают: С 2020 года изменится порядок представления отчётности
Бизнес, 20.09.2019
С 1 января 2020 года существенно изменится порядок предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций
На молочной ферме в Бурятии не проводили дезинфекцию
На молочной ферме в Бурятии не проводили дезинфекцию
Бизнес, 20.09.2019
На ферме нашли нарушения ветеринарного законодательства
В улан-удэнской буузной нашли продукцию без маркировки
В улан-удэнской буузной нашли продукцию без маркировки
Бизнес, 20.09.2019
Возбуждено дело об административном правонарушении

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^