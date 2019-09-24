Вокруг котельных не установлены санитарно-защитные зоны
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проверила котельные Бурятии на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Нарушения было выявлены в трёх котельных – две из них в Улан-Удэ и одна на 4 км автодороги Улан-Удэ – посёлок Николаевский.
- Котельные являются предприятиями, оказывающими негативное влияние на природу и человека. Установка санитарно-защитных зон вокруг таких объектов является обязательным правилом. Эта зона служит защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта. А её отсутствие создаёт реальную угрозу для здоровья людей, - сообщает пресс-служба Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Обязанность по принятию мер по установлению санитарно-защитной зоны лежит на собственнике объекта.
Природоохранный прокурор внёс представления собственникам промышленных площадок. Они находятся на рассмотрении.
В Бурятии три котельные нарушают санитарные нормы
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