В Бурятии три котельные нарушают санитарные нормы

Вокруг котельных не установлены санитарно-защитные зоны



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проверила котельные Бурятии на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.



Нарушения было выявлены в трёх котельных – две из них в Улан-Удэ и одна на 4 км автодороги Улан-Удэ – посёлок Николаевский.



- Котельные являются предприятиями, оказывающими негативное влияние на природу и человека. Установка санитарно-защитных зон вокруг таких объектов является обязательным правилом. Эта зона служит защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта. А её отсутствие создаёт реальную угрозу для здоровья людей, - сообщает пресс-служба Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.



Обязанность по принятию мер по установлению санитарно-защитной зоны лежит на собственнике объекта.



Природоохранный прокурор внёс представления собственникам промышленных площадок. Они находятся на рассмотрении.



