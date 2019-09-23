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В Бурятии открылся новый автоматизированный цех по убою скота

В Бурятии открылся новый автоматизированный цех по убою скота
Бизнес, 
Открытие цеха поможет расширить географию поставок мяса

20 сентября в селе Телемба Еравнинского района был открыт автоматизированный цех по убою скота сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Талан», сообщает пресс-служба правительства республики.

Стоимость проекта составила 15,5 миллионов рублей, из них 9,9 миллионов - средства республиканского гранта, полученного в рамках поддержки фермеров. В этом году кооперативы Тункинского и Закаменского районов также откроют убойные пункты на полученные субсидии.

- На эти деньги построили убойный цех, приобрели оборудование для переработки мяса, новую машину-рефрижератор. Здесь создаются новые рабочие места, - сообщил зампред правительства по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Даба Чирипов.

В новом цехе в Телембе есть несколько помещений - непосредственно пункт забоя, холодильная (-5 градусов) и морозильная (-19 градусов) комнаты. В каждом помещении предусмотрены диспенсеры со средством для дезинфекции рук. Кроме того, в этом же здании расположен цех по производству мясных полуфабрикатов, а по соседству построен дом для технолога.

Грантополучатель и собственник цеха – сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Талан». В его состав входят 15 личных подсобных хозяйств – поставщиков мяса и племенной завод ЗАО «Комсомольский» с поголовьем более 2000 голов скота, в том числе коровы казахской белоголовой породы, табун русской тяжеловозной породы лошадей.

В кооперативе ежегодно забивается на мясо порядка 200-300 голов крупного рогатого скота. Кроме того, сдать скот на убой смогут жители сёл Телембы, Целинное и сёл Баунтовского района.

С открытием цеха СПСК «Талаан» сможет поставлять мясо в соседний регион, на Дальний Восток и в Якутию.

Как отметил Даба Чирипов, завод сам перерабатывает продукцию от поля до прилавка. В ходе поездки зампред посетил животноводческие стоянки хозяйства, осмотрел кормовые угодья и оценил ход заготовки кормов. В «Талане» уже заготовили 1550 тонн сена, и скоро приступят к уборке зерновых.

- С началом работы убойного цеха мы можем обеспечивать мясом бюджетные организации, войсковую часть, - отметил председатель кооператива Жаргал Токтохоев.


сельское хозяйство правительство республики
 
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