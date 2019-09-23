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Прокуратура Бурятии примет бизнесменов

Прокуратура Бурятии примет бизнесменов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Желающие могут сообщить о создании препятствий в работе

1 октября 2019 года с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 в органах прокуратуры Бурятии состоится приём предпринимателей по правовым вопросам.

Желающие могут обратиться о фактах нарушения закона и создания препятствий к осуществлению предпринимательской деятельности.

Приём пройдет в прокуратуре республики по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 а. В районных и межрайонных прокуратурах – в зданиях прокуратур.

В прокуратуре республики с 10:00 до 12:00 прием проведёт прокурор республики Галина Ковалёва совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингисом Матхеевым при участии депутата Государственной Думы Николая Будуева.

Для записи на прием к прокурору республики необходимо обратиться в прокуратуру лично либо по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 8 (301-2) 21-11-33.

прокуратура предприниматели
 
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