Улан-удэнцев вводили в заблуждение рекламой в подъезде

Реклама сантехники признана ненадлежащей



Наиболее распространённые нарушения в сфере рекламы – это рекламные смс без согласия абонента, а также нарушения общих требований к рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



В качестве примера врио руководителя Бурятского УФАС Максим Мадасов привёл сентябрьское решение управления, которым была признана ненадлежащей реклама услуг обработки сантехники. Она распространялась в подъезде многоквартирного дома. Исполнитель услуг в объявлении указан не был, и у потребителей складывалось впечатление, что услуги оказывает ЖЭУ или администрация города.



Введение потребителей в заблуждение таким способом обернётся штрафом для распространителя

рекламы.



Общее имущество многоквартирного дома, в том числе стены подъездов, входные двери, может использоваться только с разрешения управляющей компании или по решению жильцов, принятому на общем собрании.



