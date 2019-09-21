Реклама сантехники признана ненадлежащей
Наиболее распространённые нарушения в сфере рекламы – это рекламные смс без согласия абонента, а также нарушения общих требований к рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
В качестве примера врио руководителя Бурятского УФАС Максим Мадасов привёл сентябрьское решение управления, которым была признана ненадлежащей реклама услуг обработки сантехники. Она распространялась в подъезде многоквартирного дома. Исполнитель услуг в объявлении указан не был, и у потребителей складывалось впечатление, что услуги оказывает ЖЭУ или администрация города.
Введение потребителей в заблуждение таким способом обернётся штрафом для распространителя
рекламы.
Общее имущество многоквартирного дома, в том числе стены подъездов, входные двери, может использоваться только с разрешения управляющей компании или по решению жильцов, принятому на общем собрании.
Улан-удэнцев вводили в заблуждение рекламой в подъезде
Бизнес, Фото:
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