Тротуар на перекрёстке улиц Бабушкина – Трубачеева должны были сдать неделю назад
В Улан-Удэ подрядчик затянул с ремонтом тротуара. Проблемный вопрос обсудили сегодня, 20 сентября, на планёрном совещании в городской администрации.
- До 12 сентября тротуар должен быть восстановлен. Вы все уверяли, что материал есть, плитка есть, решение найдено. Ни одного сантиметра не сделано, - высказался мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- С подрядчиком отрабатывали, ставили сроки по восстановлению, действительно, ничего не сделано. По каждому факту управлением административного контроля составлен протокол. Будем принимать меры, доделывать сами и выставлять неустойку, - пояснил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков.
По словам и.о. председателя комитета городского хозяйства Александра Тюрюханова, подрядчик объясняет своё бездействие тем, что не может найти исполнителя.
- Это не объяснение. Принимайте меры, - подытожил мэр города.
В Улан-Удэ подрядчик затянул с ремонтом тротуара
Бизнес, Фото:
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