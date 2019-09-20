В Улан-Удэ подрядчик затянул с ремонтом тротуара

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Тротуар на перекрёстке улиц Бабушкина – Трубачеева должны были сдать неделю назад



В Улан-Удэ подрядчик затянул с ремонтом тротуара. Проблемный вопрос обсудили сегодня, 20 сентября, на планёрном совещании в городской администрации.



- До 12 сентября тротуар должен быть восстановлен. Вы все уверяли, что материал есть, плитка есть, решение найдено. Ни одного сантиметра не сделано, - высказался мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- С подрядчиком отрабатывали, ставили сроки по восстановлению, действительно, ничего не сделано. По каждому факту управлением административного контроля составлен протокол. Будем принимать меры, доделывать сами и выставлять неустойку, - пояснил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков.



По словам и.о. председателя комитета городского хозяйства Александра Тюрюханова, подрядчик объясняет своё бездействие тем, что не может найти исполнителя.



- Это не объяснение. Принимайте меры, - подытожил мэр города.



