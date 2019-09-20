 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Сентября

19 Сентября

Популярное

В Улан-Удэ подрядчик затянул с ремонтом тротуара

В Улан-Удэ подрядчик затянул с ремонтом тротуара
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Тротуар на перекрёстке улиц Бабушкина – Трубачеева должны были сдать неделю назад

В Улан-Удэ подрядчик затянул с ремонтом тротуара. Проблемный вопрос обсудили сегодня, 20 сентября, на планёрном совещании в городской администрации.

- До 12 сентября тротуар должен быть восстановлен. Вы все уверяли, что материал есть, плитка есть, решение найдено. Ни одного сантиметра не сделано, - высказался мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- С подрядчиком отрабатывали, ставили сроки по восстановлению, действительно, ничего не сделано. По каждому факту управлением административного контроля составлен протокол. Будем принимать меры, доделывать сами и выставлять неустойку, - пояснил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков.

По словам и.о. председателя комитета городского хозяйства Александра Тюрюханова, подрядчик объясняет своё бездействие тем, что не может найти исполнителя.

- Это не объяснение. Принимайте меры, - подытожил мэр города.

дорожный ремонт тротуар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ таксисты будут ездить со стаканом воды на крыше
В Улан-Удэ таксисты будут ездить со стаканом воды на крыше
Бизнес, 20.09.2019
Улан-Удэ примет участие во всероссийском конкурсе для водителей такси
Бухгалтеров Бурятии предупреждают: С 2020 года изменится порядок представления отчётности
Бухгалтеров Бурятии предупреждают: С 2020 года изменится порядок представления отчётности
Бизнес, 20.09.2019
С 1 января 2020 года существенно изменится порядок предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций
На молочной ферме в Бурятии не проводили дезинфекцию
На молочной ферме в Бурятии не проводили дезинфекцию
Бизнес, 20.09.2019
На ферме нашли нарушения ветеринарного законодательства
В улан-удэнской буузной нашли продукцию без маркировки
В улан-удэнской буузной нашли продукцию без маркировки
Бизнес, 20.09.2019
Возбуждено дело об административном правонарушении
В Бурятии заново проведут аукцион на капремонт котельной
В Бурятии заново проведут аукцион на капремонт котельной
Бизнес, 18.09.2019
Одного предпринимателя незаконно не допустили на торги
Иркутская бизнесвумен вошла в число главных женщин российского бизнеса
Иркутская бизнесвумен вошла в число главных женщин российского бизнеса
Бизнес, 18.09.2019
В прошлом году её состояние составило 350 миллионов долларов
В Улан-Удэ определили лучших продавцов
В Улан-Удэ определили лучших продавцов
Бизнес, 18.09.2019
Конкурс профессионального мастерства прошёл в КДЦ ВСГУТУ
В Бурятии будут производить технический кислород
В Бурятии будут производить технический кислород
Бизнес, 18.09.2019
Запуск нового производства закроет потребность республики в техническом кислороде
В Бурятии на магазине незаконно разместили баннер
В Бурятии на магазине незаконно разместили баннер
Бизнес, 16.09.2019
Делом занимался Арбитражный суд
В Бурятии сточные воды сбрасывали в реки без разрешений
В Бурятии сточные воды сбрасывали в реки без разрешений
Бизнес, 16.09.2019
Действия ресурсоснабжающих организации создавали угрозу причинения вреда здоровью людей
Фермерам Бурятии показали оборудование для осеменения коров
Фермерам Бурятии показали оборудование для осеменения коров
Бизнес, 13.09.2019
В Тункинском районе провели семинар об искусственном осеменении сельскохозяйственных животных
В Чите хозяйка складов пожаловалась на грузовик с арбузами
В Чите хозяйка складов пожаловалась на грузовик с арбузами
Бизнес, 13.09.2019
Женщина заявила, что грузовик перегораживает дорогу для проезда другим посетителям базы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^