Улан-Удэ примет участие во всероссийском конкурсе для водителей такси
В Улан-Удэ 23 сентября пройдёт региональный этап II всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России-2019». Конкурс начнётся в 13:00 на автодроме БРТАТ в районе Старого Зелёного.
На конкурсе у таксистов проверят знания ПДД, истории региона, законодательства о такси, основ устройства автомобиля, основ оказания первой помощи при ДТП и основ обеспечения безопасных условий в такси. Покажут водители скоростное маневрирование и плавность вождения.
Особое внимание зрителей привлекает конкурс со стаканом. На крышу автомобиля устанавливается граненый стакан воды, участникам необходимо максимально аккуратно преодолеть дистанцию, не пролив ни капли.
К конкурсу допустят водителей, работающих в таксопарке или индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию и водительский стаж 3 года.
Победитель отправится на финал всероссийского конкурса в Сочи.
В Улан-Удэ таксисты будут ездить со стаканом воды на крыше
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