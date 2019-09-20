В Улан-Удэ таксисты будут ездить со стаканом воды на крыше

Улан-Удэ примет участие во всероссийском конкурсе для водителей такси



В Улан-Удэ 23 сентября пройдёт региональный этап II всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России-2019». Конкурс начнётся в 13:00 на автодроме БРТАТ в районе Старого Зелёного.



На конкурсе у таксистов проверят знания ПДД, истории региона, законодательства о такси, основ устройства автомобиля, основ оказания первой помощи при ДТП и основ обеспечения безопасных условий в такси. Покажут водители скоростное маневрирование и плавность вождения.



Особое внимание зрителей привлекает конкурс со стаканом. На крышу автомобиля устанавливается граненый стакан воды, участникам необходимо максимально аккуратно преодолеть дистанцию, не пролив ни капли.



К конкурсу допустят водителей, работающих в таксопарке или индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию и водительский стаж 3 года.



Победитель отправится на финал всероссийского конкурса в Сочи.

