Бухгалтеров Бурятии предупреждают: С 2020 года изменится порядок представления отчётности

С 1 января 2020 года существенно изменится порядок предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций
Это связано с тем, что формируется государственный информационный ресурс «Бухгалтерская отчетность» (ГИР БО), администратором которого будет налоговая служба.
Какие изменения это принесёт для бизнеса?
Во-первых, процедура упростится, поскольку бухгалтерскую отчетность надо будет представлять в налоговый орган (принцип одного окна), и отменяется обязанность предоставлять бухгалтерскую отчетность в Росстат.
По-прежнему годовая бухгалтерская отчётность должна быть представлена не позднее 31 марта следующего года. В отчётность могут вноситься корректировки:
- для ООО до 30 апреля + 10 рабочих дней;
- для АО до 30 июня + 10 рабочих дней;
- остальные организации до 31.12.
При этом, аудиторское заключение можно сдать вместе с отчётностью.
Во-вторых, предпринимательская среда станет более прозрачной, ведь вся бухгалтерская отчётность будет размещена в открытом доступе на сайте ФНС России www.nalog.ru. Таким образом, уже в мае можно будет ознакомиться с этой информацией на сайте ФНС России.
Найти организацию можно будет с помощью гибкого поиска (по названию, ИНН, адресу и т.д.), то есть ресурс позволит делать бесплатные запросы в отношении конкретной организации. Сам объём доступной информации увеличится, ведь вместе с бухгалтерской отчётностью можно будет ознакомиться с пояснениями к бухгалтерскому балансу, аудиторским заключением, отчётностью кредитных и финансовых организаций.
Отчётность любой организации можно будет скачать с электронной подписью ФНС России, которая имеет ту же юридическую значимость, что и синяя печать на бумажном носителе. Это значит, что тратить время на посещение налогового органа в этом случае не придется.
В наше время, когда надёжность контрагентов является важнейшим условием для ведения бизнеса, возможность такого удобного взаимодействия с налоговым органом для получения сведений о контрагенте, безусловно, значительно облегчит ведение бизнеса, сообщают в УФНС по Бурятии.
Бухгалтеров Бурятии предупреждают: С 2020 года изменится порядок представления отчётности
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