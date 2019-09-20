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На молочной ферме в Бурятии не проводили дезинфекцию

На молочной ферме в Бурятии не проводили дезинфекцию
Бизнес,  Фото:pixabay.com
На ферме нашли нарушения ветеринарного законодательства

Госинспектор ветнадзора Россельхознадзора провёл внеплановую выездную проверку в отношении ИП Авдеева, которой принадлежит молочно-товарная ферма в Бичурском районе.

Установлены нарушения ветеринарного законодательства.

- Помещение молочно-моечного отделения не соответствует требованиям безопасности. Для дезинфекции обуви при входе в помещения для содержания и доения животных не установлены дезинфекционные коврики. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений не проводится. Работники не обеспечены рабочей одеждой и обувью, отвечающей санитарным нормативам, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Данные факты являются нарушением закона «О ветеринарии», а также ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание, исполнение требований которого будет проконтролировано.

Россельхознадзор фермеры
 
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