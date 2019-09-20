На молочной ферме в Бурятии не проводили дезинфекцию

На ферме нашли нарушения ветеринарного законодательства



Госинспектор ветнадзора Россельхознадзора провёл внеплановую выездную проверку в отношении ИП Авдеева, которой принадлежит молочно-товарная ферма в Бичурском районе.



Установлены нарушения ветеринарного законодательства.



- Помещение молочно-моечного отделения не соответствует требованиям безопасности. Для дезинфекции обуви при входе в помещения для содержания и доения животных не установлены дезинфекционные коврики. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений не проводится. Работники не обеспечены рабочей одеждой и обувью, отвечающей санитарным нормативам, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Данные факты являются нарушением закона «О ветеринарии», а также ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота.



Возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание, исполнение требований которого будет проконтролировано.



