На ферме нашли нарушения ветеринарного законодательства
Госинспектор ветнадзора Россельхознадзора провёл внеплановую выездную проверку в отношении ИП Авдеева, которой принадлежит молочно-товарная ферма в Бичурском районе.
Установлены нарушения ветеринарного законодательства.
- Помещение молочно-моечного отделения не соответствует требованиям безопасности. Для дезинфекции обуви при входе в помещения для содержания и доения животных не установлены дезинфекционные коврики. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений не проводится. Работники не обеспечены рабочей одеждой и обувью, отвечающей санитарным нормативам, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Данные факты являются нарушением закона «О ветеринарии», а также ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание, исполнение требований которого будет проконтролировано.
На молочной ферме в Бурятии не проводили дезинфекцию
Бизнес, Фото:
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