В пригороде Улан-Удэ пекарня выпускала некачественные продукты

Владельца пекарни оштрафовали



В селе Сужа Иволгинского района Бурятии прокуратура и Роспотребнадзор проверили предпринимателя, занимающегося производством хлеба и мучных кондитерских изделий.



Выяснилось, что предприниматель выпускал в оборот некачественную продукцию.



- Нарушались сроки хранения продовольственных товаров, допускалось нанесение маркировки готовой продукции с датой изготовления, не соответствующей действительности, - сообщает прокуратура Бурятии.



Решением Арбитражного суда республики по заявлению прокурора района предприниматель привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов, повлекшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан). Наложен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.



В результате прокурорского вмешательства допущенные нарушения закона были устранены. Два работника привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



