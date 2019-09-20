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В пригороде Улан-Удэ пекарня выпускала некачественные продукты

В пригороде Улан-Удэ пекарня выпускала некачественные продукты
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Владельца пекарни оштрафовали

В селе Сужа Иволгинского района Бурятии прокуратура и Роспотребнадзор проверили предпринимателя, занимающегося производством хлеба и мучных кондитерских изделий.

Выяснилось, что предприниматель выпускал в оборот некачественную продукцию.

- Нарушались сроки хранения продовольственных товаров, допускалось нанесение маркировки готовой продукции с датой изготовления, не соответствующей действительности, - сообщает прокуратура Бурятии.

Решением Арбитражного суда республики по заявлению прокурора района предприниматель привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов, повлекшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан). Наложен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

В результате прокурорского вмешательства допущенные нарушения закона были устранены. Два работника привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

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