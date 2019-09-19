Бурятские компании захламили площадки порубочными остатками

На них наложены штрафы



Государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на основании заявлений ООО «ВосСиб», ООО «Азия-Транс» и ООО «Юнико» (Улан-Удэ) на выдачу фитосанитарного сертификата досмотрели лесоматериалы.



На базах выявлены нарушения – захламление территорий погрузочно–разгрузочной площадок порубочными остатками. Последнее может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.



В ходе внеплановой проверки ИП Дыбкова в селе Турунтаево установлено, что предпринимательница допустила аналогичное нарушение.



В отношении должностных лиц организаций и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 10.3 КоАП РФ. Выданы предписания об их устранении в установленные сроки, наложены штрафы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



