На них наложены штрафы
Государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на основании заявлений ООО «ВосСиб», ООО «Азия-Транс» и ООО «Юнико» (Улан-Удэ) на выдачу фитосанитарного сертификата досмотрели лесоматериалы.
На базах выявлены нарушения – захламление территорий погрузочно–разгрузочной площадок порубочными остатками. Последнее может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.
В ходе внеплановой проверки ИП Дыбкова в селе Турунтаево установлено, что предпринимательница допустила аналогичное нарушение.
В отношении должностных лиц организаций и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 10.3 КоАП РФ. Выданы предписания об их устранении в установленные сроки, наложены штрафы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Бурятские компании захламили площадки порубочными остатками
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