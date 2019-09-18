В Бурятии заново проведут аукцион на капремонт котельной

Одного предпринимателя незаконно не допустили на торги
Бурятское УФАС признало обоснованной жалобу индивидуального предпринимателя, заявку которого на участие в аукционе по капремонту котельной в Горхоне отклонили.
Заказчиком закупки с максимальной ценой контракта 3,13 млн рублей является администрация сельского поселения «Горхонское», уполномоченным органом выступает республиканское агентство по государственным закупкам.
Аукционная комиссия отклонила заявку предпринимателя из-за отсутствия выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) – такой документ подтверждает право участника выполнять работы по строительству, реконструкции и капремонту.
Вместе с тем, градостроительный кодекс разрешает предпринимателям и юрлицам, не являющимся членами СРО, выполнять работы по договорам строительного подряда стоимостью до 3 млн рублей. Поскольку предприниматель предложил произвести капремонт за 2,6 млн рублей, подтверждать свое членство в СРО ему не требовалось.
Аукционную комиссию обязали пересмотреть итоги аукциона, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
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Бизнес, Фото:
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