В прошлом году её состояние составило 350 миллионов долларов
Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых вошла в число главных женщин российского частного бизнеса по версии Forbes. Всего 13 из 200 крупнейших частных компаний страны управляются женщинами, сообщает Forbes.
Марина Седых — единственная в России женщина, возглавляющая нефтегазовый бизнес. Она является генеральным директором ИНК с момента основания компании в 2000 году. С 2015 года она входит в рейтинг богатейших женщин России. В 2018 году ее состояние составило 350 миллионов долларов.
Иркутская нефтяная компания— один из крупнейших независимых производителей углеводородов. Занимается геологией, разведкой и добычей в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. К настоящему времени компания открыла 12 месторождений. ИНК владеет 100% Иркутского завода полимеров и строит в Усть-Куте завод по производству полиэтилена мирового уровня мощностью 650 000 тонн в год.
Иркутская бизнесвумен вошла в число главных женщин российского бизнеса
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 18.09.2019
Конкурс профессионального мастерства прошёл в КДЦ ВСГУТУ
Бизнес, 18.09.2019
Запуск нового производства закроет потребность республики в техническом кислороде
Бизнес, 17.09.2019
Она не задекларировала товары
Бизнес, 16.09.2019
«Пока были солнечные дни, бензиновым генератором даже не пользовались», - рассказал один из фермеров
Бизнес, 16.09.2019
Действия ресурсоснабжающих организации создавали угрозу причинения вреда здоровью людей
В Тункинском районе провели семинар об искусственном осеменении сельскохозяйственных животных
Женщина заявила, что грузовик перегораживает дорогу для проезда другим посетителям базы
Почти на каждой 10-й АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель
Картофель был заражён двумя опасными заболеваниями
Бурятский журналист Евгения Балтатарова сделала неожиданное объявление
Бизнес, 12.09.2019
На нём изображены горящие деревья и тонущие дома
Этот лес не может находиться в собственности граждан
Горбушу транспортировали в Пермь из Владивостока
Водителя оштрафовали
Опыт Иркутской области уже рекомендовали другим регионам