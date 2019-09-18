Иркутская бизнесвумен вошла в число главных женщин российского бизнеса

В прошлом году её состояние составило 350 миллионов долларов



Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых вошла в число главных женщин российского частного бизнеса по версии Forbes. Всего 13 из 200 крупнейших частных компаний страны управляются женщинами, сообщает Forbes.



Марина Седых — единственная в России женщина, возглавляющая нефтегазовый бизнес. Она является генеральным директором ИНК с момента основания компании в 2000 году. С 2015 года она входит в рейтинг богатейших женщин России. В 2018 году ее состояние составило 350 миллионов долларов.



Иркутская нефтяная компания— один из крупнейших независимых производителей углеводородов. Занимается геологией, разведкой и добычей в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. К настоящему времени компания открыла 12 месторождений. ИНК владеет 100% Иркутского завода полимеров и строит в Усть-Куте завод по производству полиэтилена мирового уровня мощностью 650 000 тонн в год.

