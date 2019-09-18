Конкурс профессионального мастерства прошёл в КДЦ ВСГУТУ
В Улан-Удэ в КДЦ ВСГУТУ прошёл конкурс профессионального мастерства среди продавцов магазинов города.
- Конкурс проводился для повышения значимости и престижа торговой профессии, формирования и совершенствования социально привлекательного имиджа работника торговли, а также в целях пропаганды принципов клиентоориентированности, качественного сервиса, - сообщает Улан-Удэнский городской Совет депутатов.
Участвовали 11 магазинов города. Участники прошли два этапа конкурса. Первый – теоретический, второй – практический.
Победителями конкурса стали:
1 место – Куклина Нинель Викторовна, компания «Титан»;
2 место – Хамид Сафия Сафиулаевна;
3 место – Басманова Светлана Самсоновна, компания «Белоречье».
Также были определены победители в номинациях «За преданность профессии», «За продвижение местного производителя», «За высокое мастерство», «За профессионализм», «За стремление к высоким стандартам в обслуживании» и других.
Все участники получили дипломы и призы.
В Улан-Удэ определили лучших продавцов
Бизнес, Фото:
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