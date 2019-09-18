В Улан-Удэ определили лучших продавцов

Конкурс профессионального мастерства прошёл в КДЦ ВСГУТУ



В Улан-Удэ в КДЦ ВСГУТУ прошёл конкурс профессионального мастерства среди продавцов магазинов города.



- Конкурс проводился для повышения значимости и престижа торговой профессии, формирования и совершенствования социально привлекательного имиджа работника торговли, а также в целях пропаганды принципов клиентоориентированности, качественного сервиса, - сообщает Улан-Удэнский городской Совет депутатов.



Участвовали 11 магазинов города. Участники прошли два этапа конкурса. Первый – теоретический, второй – практический.



Победителями конкурса стали:



1 место – Куклина Нинель Викторовна, компания «Титан»;



2 место – Хамид Сафия Сафиулаевна;



3 место – Басманова Светлана Самсоновна, компания «Белоречье».



Также были определены победители в номинациях «За преданность профессии», «За продвижение местного производителя», «За высокое мастерство», «За профессионализм», «За стремление к высоким стандартам в обслуживании» и других.



Все участники получили дипломы и призы.

