У улан-удэнки конфисковали платья, юбки и блузки в Иркутске

Она не задекларировала товары



Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жительницы Улан-Удэ.



Весной в зале прилёта международного аэропорта в Иркутске в ходе таможенного контроля у женщины, прилетевшей из Пекина и выбравшей «зеленый» коридор, были установлены 50 женских платьев, 5 юбок; 45 женских блузок; 13 женских сумок.



Постановлением суда жительница Бурятии признана виновной в совершении административного правонарушения за недекларирование товаров.



Ей назначено наказание в виде конфискации платьев, юбок блузок, сумок.



Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

