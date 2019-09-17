Она не задекларировала товары
Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жительницы Улан-Удэ.
Весной в зале прилёта международного аэропорта в Иркутске в ходе таможенного контроля у женщины, прилетевшей из Пекина и выбравшей «зеленый» коридор, были установлены 50 женских платьев, 5 юбок; 45 женских блузок; 13 женских сумок.
Постановлением суда жительница Бурятии признана виновной в совершении административного правонарушения за недекларирование товаров.
Ей назначено наказание в виде конфискации платьев, юбок блузок, сумок.
Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
У улан-удэнки конфисковали платья, юбки и блузки в Иркутске
Бизнес, Фото:
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