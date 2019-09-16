24 бурятских фермера получат солнечные электростанции

«Пока были солнечные дни, бензиновым генератором даже не пользовались», - рассказал один из фермеров
24 фермера заключили договоры на поставку солнечных мини-установок. Программа электроснабжения фермерских хозяйств за счёт технологий солнечной энергетики была запущена правительством Бурятии. Фермеры получают субсидии, которые покрывают 95% расходов на энергоустановку и не включают налоговые выплаты. Оставшиеся 5% стоимости оплачивает фермер, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
Солнечные электростанции мощностью от 5 до 15 кВт позволят решить проблему электроснабжения отдалённых крестьянских фермерских хозяйств. Каждая установка состоит из солнечных модулей, аккумуляторов и инвертора и может работать как автономно, так и вместе с дизельным генератором. Техническое решение разработано «Хевел Энергосервис», входящей в группу компаний «Хевел».
Ранее аналогичная установка была протестирована на крестьянско-фермерском хозяйстве вблизи села Билютай Бичурского района. За год использования потребление топлива удалось снизить более чем в два раза, при этом полностью обеспечив все потребности фермера в электроэнергии.
Фермер Тулкимбек Эрматов более 10 лет занимается разведением коней, крупного и мелкого рогатого скота, птицы – только овец более 2500 голов.
- Мы 10 лет жили без света, до ближайшей подстанции три километра. Использовали бензиновый генератор – приходилось экономить на всем. Свет включали только утром и вечером на час-два. А теперь с этой гибридной установкой электроэнергии от солнца хватает на целые сутки. Пока были солнечные дни, бензином даже не пользовались, - рассказывает Тулкимбек Эрматов.
Солнечно-дизельная энергоустановка состоит из 6 гетероструктурных солнечных модулей, аккумуляторной батареи емкостью 9,6 кВт*ч, дизельного электрогенератора и инвертора. Для эффективной работы в течение всего года в комплекте также предусмотрен утеплённый контейнер, одновременно являющийся основой опорной конструкции для солнечных модулей.
24 бурятских фермера получат солнечные электростанции
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